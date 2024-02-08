Filipinler\'deki Toprak Kayması Sonucu 7 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

ÇEKİM TARİHİ: 7 Şubat 2024
1. Kurtarma operasyonlarından çeşitli görüntüler (Ruwel Peter Gonzaga'nın izniyle)
2. Toprak kayması mahallinde telefonla çekilen görüntüler (Boyric Elesio VlogH'nin izniyle)
3. Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde toprak kayması mahallinin havadan çekilmiş görüntüleri (Weng Morente'nin izniyle)
Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde yer alan köylerde meydana gelen toprak kaymasının ardından kurtarma ekipleri Salı günü gece saatlerinde çamur ve kayaların altında kalan 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Davao de Oro eyalet yönetimi, 7 kişinin cansız bedeni ile hayatta kalan 30'dan fazla yaralının bulunduğunu, 48 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.
Toprak kayması, Davao de Oro eyaletinde Salı günü yerel saatle 19.50 civarında deniz kıyısındaki maden kasabası Maco'da bir maden sahası yakınında meydana gelmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Davao de Oro'dan bildiriyor. (XHTV)
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Filipinler'deki Toprak Kayması Sonucu 7 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?