Filipinler'den Çin Fırkateynine Uyarı

Filipinler, ülkenin kontrolündeki Thitu Adası'nda faaliyet gösteren gemisine Çin'e ait füze fırkateyninin "tehlikeli" derecede yaklaştığını bildirdi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre Filipinler Silahlı Kuvvetleri Batı Komutanlığı (Wescom), Çin donanmasına ait füze fırkateyninin Filipinler gemisine yakın mesafede seyretmesi üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Filipinler'e ait "BRP Benguet (LS-507)" gemisinin ülkenin kontrolündeki Thitu Adası'nda yasal faaliyetlerini yürüttüğü esnada, Çin'e ait bir geminin tehlikeli mesafede yaklaşarak "güvensiz ve profesyonel olmayan" bir manevra yaptığı ifade edildi.

Bu tür "tehlikeli manevraların" kışkırtıcı nitelikte olduğu ve "Denizde Çatışmaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Sözleşmesi'ni açık şekilde ihlal ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, BRP Benguet gemisindeki tüm mürettebatın güvenliğinin sağlandığı belirtilerek, Çin donanmasına "uluslararası kurallara uyma" çağrısı yapıldı.