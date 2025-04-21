Filipinler'den Tayvan'a Seyahat Yasakları Gevşetildi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, savunma ile dışişleri bakanları, devlet başkanı yardımcısı ve devlet başkanı hariç diğer Filipinli yetkililerin Tayvan'a seyahat yasaklarını gevşetme kararı aldı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Marcos Jr, bütün Filipinli hükümet yetkililerine Tayvan'a seyahat ve Ada yetkililerini ağırlama konusunda getirilen yasakları içeren kararnamede değişikliğe gitti.

Filipinler Devlet Başkanı'nın 15 Nisan'da imzaladığı ve bugün kamuoyuna açıklanan değişikliklere göre, savunma ile dışişleri bakanları, devlet başkanı yardımcısı ve devlet başkanı hariç diğer Filipinli yetkililerin Tayvan'a seyahat ve Ada yetkililerini ağırlama yasakları gevşetildi.

Yeni değişiklikle, ekonomi, ticaret ve yatırım konusunda görüşme yapmak için Tayvan'a seyahat edecek Filipinli yetkililerin resmi ünvanlarını kullanmadan şahsi pasaportlarıyla Ada'ya gitmelerine ve Manila'nın Tayvan'daki temsilciliğinin 5 gün önceden haberdar edilmesi halinde de Ada yetkililerinin Filipinler'de ağırlanmasına izin verildi.

Öte yandan değişiklik, Filipinler Dışişleri Bakanlığı ve gerektiğinde Devlet Başkanlığı Ofisinin onayı olmadan Tayvan merkezli kuruluşlarla resmi anlaşma ve mutabakat zaptı gibi belgelerin imzalanmasını yasaklıyor.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Corazon Aquino tarafından 1989'da imzalanan ve o tarihten bu yanan yürürlükte olan kararname, bütün Filipinli hükümet yetkililerinin Tayvan'a resmi ziyarette bulunmasını, Ada yetkililerini kabul etmesini veya Dışişleri Bakanlığından izin almadan Tayvan ile ilgili resmi faaliyet yürütmesini engelliyordu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında 2. Dünya Savaşı sonrasındaki iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kendi kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.

Çin ordusu, 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, 2023'te dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında ve 2024'te Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başladığı mayısta ve ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yaptığı ekimde Ada'yı kuşatan kapsamlı askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Bu tatbikatlara "Müşterek Kılıç" adı verilmişti.