Filipinler Donanması Gemisi Çinli Balıkçıların Ağlarına Zarar Verdi

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SANSHA, 5 Haziran (Xinhua) -- Filipinler donanmasına ait Sierra Madre adlı nakliye gemisinin personeli son dönemde Çin'in Ren'ai Jiao resifi ve çevresindeki karasularında Çinli balıkçıların ağlarına defalarca kez zarar verdi.

Yasadışı olarak karaya oturtulan gemideki Filipinli personelin 15 Mayıs 2024 tarihinden bu yana 2.000 metreden fazla balık ağına zarar verdiği ve 100 metreden fazla balık ağını çaldığı tahmin ediliyor.