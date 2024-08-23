Filipinler ile Brezilya, eğitim ve teknik alanlarda işbirliği için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Filipinler ile Brezilya, eğitim ve teknik alanlarda işbirliği için anlaşma imzaladı

Filipinler ile Brezilya'nın, eğitim ve teknik alanlarda işbirliğini artırmayı amaçlayan iki anlaşma imzaladığı bildirildi. İki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunu görüşen bakanlar, eğitim, tarım, ticaret ve bilim gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

23.08.2024 17:18
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Filipinler ile Brezilya'nın, eğitim ve teknik alanlarda işbirliğini artırmayı amaçlayan iki anlaşma imzaladığı bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya gelen Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunu görüştü.

Bakanlar, görüşmenin ardından düzenlenen törende eğitim ve teknik alanlarda işbirliğini artırmayı amaçlayan iki anlaşmaya imza attı.

Manalo, anlaşmaların iki ülkenin işbirliğinin ortak kalkınma hedeflerine ulaşılmasını sağlayacağını kaydederek, "Vieira'nın ziyareti, Brezilya'nın Asya ile, özellikle de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Filipinler ile ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığının açık göstergesidir." dedi.

İlk kez Brezilya Dışişleri Bakanı'nın Filipinler'i ziyaret ettiğine dikkati çeken Manalo, bunu tarım, eğitim, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için fırsat olarak nitelendirdi.

Viera da Brezilya'nın Manila'da öğretim programı oluşturarak Portekiz dilini, Brezilya edebiyatını ve kültürünü Filipinler'de tanıtmak istediğini dile getirerek, "Her iki ülkedeki tüm tarafları daha güçlü bir ikili ortaklık inşa etmek üzere bize katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede ayrıca, tarım, denizcilik, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir biyoyakıt, savunma, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldıklarını belirten bakanlar, Filipinler ile Brezilya'nın ikili ilişkilerinde yeni döneme girildiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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