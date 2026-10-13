Filipinler Senatosu, Sara Duterte'nin azilinde 4 maddeden 3'ünün düşmesini onayladı - Son Dakika
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Filipinler Senatosu, Sara Duterte'nin azilinde 4 maddeden 3'ünün düşmesini onayladı

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Filipinler'de Temsilciler Meclisi'ne bağlı savcılar, Sara Duterte hakkındaki 4 azil maddesinden 3'ünü düşürdü; Senato onayladı. Geriye yalnızca 'açıklanamayan servet' suçlaması kalırken, avukatlar adımı 'tamamen haksız' buldu; 32 tanığın dinlenmesine gerek kalmadı.

Filipinler'de Temsilciler Meclisi'ne bağlı savcılar, Senato'daki mevcut azil yargılamasını hızlandırmak için Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkındaki 4 azil maddesinden 3'ünü düşürdü.

Filipinler'de Başkan Yardımcısı Duterte'ye yönelik "azil mahkemesi" görevi gören Senato'daki yargılama sürerken, azli onaylayan Temsilciler Meclisi'nde yeni bir gelişme yaşandı.

Temsilciler Meclisi'ne bağlı savcılar, azil sürecinin hızlandırılması adına Duterte hakkındaki 3 azil maddesini düşürürken, Senato da bu adımı resmi olarak onayladı.

Duterte'nin avukatları ise bu adımı "tamamen haksız" olarak nitelendirerek, savcıların düşürülen suçlamalardan 2'sini halka açık duruşmalarda ele aldıklarını ve bu sayede Duterte'yi itibarını zedeleyici iddialara maruz bıraktıklarını öne sürdü.

Temsilciler Meclisi Üyesi Gerville Luistro, yaptığı açıklamada, Duterte hakkında sadece "açıklanamayan servet" suçlamasının kaldığını belirterek, "Tek bir suçlamaya odaklanılmasıyla, azil mahkemesinin değerlendirmesine tabi olan hususlar, buna bağlı olarak daraltılır ve bu durum Senato, davalı ve hatta kamuoyu için pratik faydalar sağlar." dedi.

Luistro, söz konusu adımla davadaki 32 tanığın dinlenmesine gerek kalmadığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın müttefiklerinin çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi, Duterte'yi Mayıs ayında "açıklanamayan servet", "gizli devlet fonlarının kötüye kullanılması", "rüşvet ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisinin öldürülmesi halinde başkanın, eşinin ve eski bir Meclis başkanının da öldürülmesi yönünde kamuoyuna yönelik tehditlerde bulunduğu" iddiaları üzerine azil davası açtı.

Duterte ise hakkındaki bu iddiaları reddetti.

Duterte'nin azli için Senato'daki halka açık yargılama temmuzda başladı.

Kaynak: AA
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