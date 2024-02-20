Filipinler ve ABD Batı Filipinler Denizi\'nde ortak hava devriyesi gerçekleştirdi

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Filipinler ve ABD'nin, Batı Filipinler Denizi'nde ortak hava devriyesi icra ettiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Consuelo Castillo, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Pasifik'te konuşlu hava unsurlarıyla Batı Filipinler Denizi'nde ortak hava devriyesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Castillo'nun açıklaması, Çin'in, Filipinler'in ABD ile bu devriyesinin Güney Çin Denizi'nde "ortalığı karıştırdığı" suçlamasının ardından geldi.

Batı Filipinler Denizi'ndeki söz konusu devriyenin herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını vurgulayan Albay Castillo, kendi topraklarında faaliyet göstermeleri sebebiyle devriyenin uluslararası kurallara dayalı düzene de uygun olduğunu savundu.

Castillo, ortak devriyenin, Hava Kuvvetlerinin görevini yerine getirme ve ülkenin Özel Ekonomik Bölgesi'ndeki (EEZ) varlığını sürdürme kapasitesini de güçlendirmesinin yanı sıra ABD ordusuyla da işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Devriyede, Filipinler Hava Kuvvetlerinden 3 FA-50 ile ABD'den bir B-52H tipi savaş uçağı yer aldı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.