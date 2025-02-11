Filipinler ve Kamboçya Askeri İşbirliği Artıracak

Güncel

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ihtilaflı Güney Çin Denizi ve Hint-Pasifik bölgesindeki "yeni güvenlik sınamaları" nedeniyle Kamboçya ile daha sık askeri tatbikat düzenleme isteğinde olduklarını belirtti.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Marcos Jr, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi.

Marcos Jr, "bölgesel barış ve istikrara ulaşmak" için Kamboçya ile işbirliği yapmanın yeni yollarını keşfetmek istediklerini söyledi.

Kamboçya'da 2024'te iki ülke ordularının işbirliğiyle tatbikat düzenlenmesini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Marcos Jr, "Özellikle yeni ortaya çıkan güvenlik sınamalarıyla başa çıkmak için ülkelerimiz arasında işbirliğine ihtiyaç duyulduğundan, daha fazla benzer ve sık etkileşim görmeyi umuyorum. Güney Çin Denizi ve Hint-Pasifik Bölgesi çevresindeki komşularımızla çabalarımızı koordine etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Manet de iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi, ortak büyüme ve refah için yeni fırsatları ortaya çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Marcos Jr 6 Şubat'taki basın toplantısında, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda, Çin'e ait "dev geminin" bir ayı aşkın süredir faaliyet göstermesine tepki göstererek, "Ne yaparlarsa yapsınlar Filipinler orada olacak." ifadesini kullanmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.