Filipinler ve Vietnam'dan Stratejik Ortaklık
Filipinler ve Vietnam'dan Stratejik Ortaklık

01.06.2026 15:29
Filipinler, Vietnam ile stratejik ortaklık seviyesini yükseltti. İşbirliği güçlenecek.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Vietnam ile ikili ilişkilerin "gelişmiş stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile başkent Manila'da bir araya geldi.

Görüşmede Marcos, iki ülke arasındaki ilişkilerin "gelişmiş stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını belirterek, bu adımın iki ülke arasında savunma ve siyaset alanında işbirliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Marcos, söz konusu kararın küresel tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların ve ticari baskıların arttığı bir dönemde alındığına dikkati çekerek, Filipinler ile Vietnam'ın ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümü temmuz ayında kutlanacak.

Kaynak: AA

Filipinler, Diplomasi, Politika, Savunma, Vietnam, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
