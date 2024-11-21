Filistin, ABD'nin Veto Kararını Kınadı - Son Dakika
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Filistin, ABD'nin Veto Kararını Kınadı

Filistin, ABD'nin Gazze'deki ateşkes talebini 4. kez veto etmesini kınadı ve sorumluluk çağrısı yaptı.

21.11.2024 02:46
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Filistin, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesini kınadı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan Filistin Devlet Başkanlığının açıklamasında, "ABD yönetiminin dördüncü kez veto kullanarak, İsrail'i, Filistin halkına ve Lübnan halkına karşı suçlarını sürdürmeye teşvik ettiği" belirtildi.

ABD vetosunun İsrail'i, uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka ilişkin tüm kararlara meydan okuma konusunda cesaretlendirdiği ifade edilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ne ve üye ülkelere "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin maruz kaldığı saldırıların, insani felaketin ve kıtlığın önüne geçilmesi için derhal Filistin halkına karşı üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi" çağrısı yapıldı.

ABD'nin 4. kez BMGK'de Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Japonya, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunulmuştu.

ABD karar tasarısını veto etmiş, diğer 14 üye ise tasarı için "evet" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA

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