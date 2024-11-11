Filistin Başbakanı'ndan BM'ye Soykırım Tasarısı Çağrısı - Son Dakika
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Filistin Başbakanı'ndan BM'ye Soykırım Tasarısı Çağrısı

Filistin Başbakanı Mustafa, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

11.11.2024 02:16
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmaya zorlayacak bir karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hazırlık toplantısında konuşan Mustafa, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın yedinci bölümü uyarınca Güvenlik Konseyine bir karar tasarısı sunulması, işgalci güç olarak İsrail'i Gazze'de ateşkese zorlamak, insani yardımların derhal girişini sağlamak ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamak gereklidir." dedi.

İsrail'in Filistin Devleti'nin topraklarındaki "yasa dışı işgali"ni sonlandırmak için ortak çalışmanın, pratik adımlar atmanın ve yaptırımlar uygulamanın önemli olduğunu ifade eden Mustafa, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın barış için uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönündeki çabasının ve vizyonunun desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Filistin Başbakanı, "Filistin Devleti'nin BM'de tam üyelik kazanması için bir karar tasarısının Güvenlik Konseyine sunulması ve bu kararın zirvenin hemen ardından hızla uygulanması, ayrıca İsrail'in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulmasına yönelik adımlar atılması" çağrısında bulundu.

Mustafa ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı soykırım davasına katılması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım suçu işlediğine dair hızlı bir şekilde karar vermesi yönünde çalışması gerektiğini belirtti.

Mustafa, iki devletli çözümün uygulanmasını sağlamak için kurulan küresel koalisyonu, Filistin Devleti'ni tanıma sürecini tamamlamaya ve Filistin'in BM'de tam üyelik kazanmasını desteklemeye, ayrıca İsrail'in iki devletli çözümü uygulaması için siyasi, hukuki ve ekonomik önlemler almaya davet etti.

Suudi Arabistan, ekim ayında, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere 11 Kasım 2024'te ortak bir Arap-İslam zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Acil Durum, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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