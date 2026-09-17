Filistin'den İsrail'e E1 tepkisi, Doğu Kudüs'te 2 bin 167 konutluk ihale

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprağı üzerine yeni konut inşası için ihale açmasına tepki göstererek, bunun "uluslararası hukuku ihlal eden tehlikeli bir tırmanış" olduğunu bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv'in, Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan ve uluslararası tepkilere neden olan yasa dışı "E1 Projesi" için 2 bin 167 konutluk yeni ihale tarihi yayımlamasına tepki gösterdi.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine yönelik planları ile bu yönde ihale açmasının, uluslararası hukuku ihlal eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı.

Filistinli Sözcü, İsrail makamlarının "E1 Projesi" kapsamında ihale açmayı sürdürmesinin, uluslararası kararlara açıkça meydan okuduğunu ve sahada sömürgeci bir emrivaki dayatma politikasını devam ettirdiğini gösterdiğini söyledi.

"E1 Projesi, istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar için tehdit oluşturuyor"

"E1 Projesi"nin Filistin topraklarının bütünlüğünü tehdit ettiğini belirten Ebu Rudeyne, planın yeni fiili durumlar oluşturarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi ihtimalini baltalamayı amaçladığı, bu nedenle söz konusu planın sürdürülmesinin bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar için doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.

İsrail'in bu adımlarının işgalci güce Filistin toprakları üzerinde herhangi bir hak veya meşruiyet kazandırmayacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, oldubitti dayatma politikasının yeni bir hukuki durum oluşturmayacağını ve işgal altındaki Filistin topraklarının uluslararası hukuk kurallarına tabi olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini belirtti.

Ebu Rudeyne, Tel Aviv'in son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetleri ile İsraillilerin saldırılarının artmasıyla eş zamanlı olarak "E1 Projesi"ni sürdürmesinin bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürüklediğini kaydetti.

İsrail, dün Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan ve uluslararası tepkilere neden olan yasa dışı E1 yerleşim projesi için 2 bin 167 konutluk yeni ihale tarihi yayımlamıştı.

İsrail yönetiminin, "E1 Projesi" kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprağı üzerine 3 bin 401 yeni konut inşasını planladığı bildirilmiş, bunlardan 1234'ü için ağustos ayında ihale açılırken, kalan 2 bin 167'si için dün ihale tarihi açıklanarak, 25 Ekim'de yapılacağı ilan edilmişti.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

İsrail, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye binlerce yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail, "E1 Projesi" ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Uluslararası tepki yağmıştı

İsrail'in E1 yasa dışı Yahudi yerleşimi projesi kapsamında yayımladığı 1234 konutluk ihale ilanı uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Başta İngiltere olmak üzere bazı Batı ülkeleri, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İsrail, bu karşılık işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiltere'nin Filistin nezdindeki Kudüs Konsolosluğu'nu kapatma, Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İngiltere temsilcilerinin çıkarılması, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimi'ne ait güçlerin eğitimine yönelik faaliyetlerinin durdurulması ve "İsrail karşıtı faaliyetlere karıştıkları" gerekçesiyle büyük çoğunluğu milletvekili olan İngiliz vatandaşı 12 kişinin İsrail'e girişinin yasaklanması kararı almıştı.