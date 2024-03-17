Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Refah kentini işgal etmesine engel olmak istiyor - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Refah kentini işgal etmesine engel olmak istiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmesini engellemek için uluslararası çabaların daha büyük gösterilmesi çağrısında bulundu. Abbas, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Refah kentine saldırmasının insani bir felakete yol açacağını belirtti. Abbas ayrıca uluslararası çabaların İsrail'in saldırganlığını durdurması, insani yardımların girişi için tüm kapıların açılması ve Gazze'nin yeniden imarına başlanması için yükümlü kılmasını istedi.

17.03.2024 22:17
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önceliklerinin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmesine engel olmak olduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, temaslarda bulunmak üzere Filistin'e gelen Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Abbas görüşmede "Bizim için acil ve öncelikli mesele, İsrail işgal güçlerinin, yerinden edilen 1,5 milyondan fazla Filistinlinin geldiği Refah kentini işgal etmesinin ve insani bir felakete yol açmasının engellenmesidir." dedi.

İsrail'in böyle bir saldırıyı başlatmasına engel olunması için uluslararası çabaların daha büyüğünün gösterilmesi çağrısında bulunan Abbas, uluslararası çabaların, İsraillileri saldırganlığını durdurması, insani yardımların girişi için tüm kapıların açılması ve Gazze'nin yeniden imarına başlanması için yükümlü kılmasını istedi.

Abbas, görüşmede, Vieira'ya Filistin topraklarındaki siyasi durum ve Filistin halkının maruz kaldığı katliamın durması için gösterilen çabalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede hazır bulunan geçici Başbakan Muhammed İştiyye de önceliklerinin ateşkes ve Gazze Şeridi'ne saldırıların durması, tıbbi ve insani yardımların girişi için tüm sınır kapılarının açılması olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de Brezilyalı mevkidaşı ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede İştiyye ise işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'teki durumların Gazze'dekinden daha az tehlikeli olmadığını ifade etti.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira da görüşmede, ülkesinin Filistin halkına hakları ve geleceğini belirleme konusunda sonsuz destek verdiğini, iki devletli çözümden vazgeçmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Brezilya ve Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın "Gazze'de gerçekleşen katliamı reddettiklerini kaydeden Vieira, "katliam savaşının durmasının ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmesinin zorunlu olduğunu" ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) rolünün önemine vurgu yapan Vieira, "Şu ana dek hiçbiri ispat edilmemiş olan iddialardan dolayı UNRWA'nın çalışmalarının tümden durdurulmaması gerektiği görüşünü paylaştı.

Vieira "Brezilya bu yıl UNRWA'ya yardım miktarını artıracak" ifadelerini kullandı.

Cuma günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Başbakanın Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Refah kentini işgal etmesine engel olmak istiyor - Son Dakika

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