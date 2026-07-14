Filistin, Dr. Ebu Safiyye İçin Uluslararası Destek İstedi

Filistin, İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması ve Filistinli tıbbi personelin korunması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Hurayşa, BM ve çok sayıda uluslararası ile insani kuruluşa acil bir mektup göndererek Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesini talep etti.

"İşkence ve hücre cezasına maruz kalıyor"

Büyükelçi Hurayşa mektubunda, Ebu Safiyye'nin 27 Aralık 2024'ten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin veya yargılama yapılmaksızın İsrail hapishanelerinde tutulduğunu belirtti.

Hurayşa, Filistinli doktorun işkence, kötü muamele, hücre hapsi ve tıbbi bakımdan mahrum bırakılma gibi uygulamalara maruz kaldığını vurguladı.

BM özel raportörleri ile İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Soruşturma Komisyonunun, Ebu Safiyye'nin işkence gördüğünü belgelediğini aktaran Hurayşa, yetkililerin Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı yönünde uyarılarda bulunarak derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yaptığını hatırlattı.

"Sağlık çalışanlarının hedef alınması sistematik bir ihlal"

Filistinli sağlık çalışanlarının hedef alınması ve gözaltına alınmasına değinen Hurayşa, bu durumun "işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukukun ağır biçimde ihlal edilmesine yönelik daha geniş ve sistematik bir politikanın parçası" olduğunu kaydetti.

Hurayşa, "işgalci güç" konumundaki İsrail'in, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca sağlık çalışanlarına saygı göstermek, onları korumak ve güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma acil çağrı

Büyükelçi Hurayşa mektubunda, uluslararası toplumdan Dr. Ebu Safiyye ile keyfi olarak gözaltında tutulan tüm Filistinli sağlık çalışanlarının derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını, bu kişilerin bağımsız tıbbi bakıma erişimlerinin sağlanmasını ve insani yardım ile insan hakları örgütlerinin gözaltı merkezlerini ziyaret etmesine izin verilmesini talep etti.

Hurayşa ayrıca, yaşanan hak ihlallerine son verilmesi ve sorumlulardan hesap sorulması amacıyla gerekli diplomatik ve hukuki önlemlerin kararlılıkla alınması çağrısında bulundu.

Hurayşa, Filistinli tıbbi kadroların korunmasının, "uluslararası hukuk sisteminin güvenilirliği ile temel kurallarını uygulama kabiliyeti açısından bir sınav niteliği taşıdığını" ifade etti.

Süreçte ne yaşanmıştı?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesine düzenlediği baskında, hastane müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'yi 27 Aralık 2024'te gözaltına almıştı.

En son 10 Haziran'da çevrim içi katıldığı mahkeme duruşmasında görüntülenen Ebu Safiyye'nin, gözaltına alınmadan önceki haline kıyasla aşırı kilo kaybettiği görülmüştü.

Filistin esir kurumlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 350'si çocuk, 99'u kadın ve 3 bin 244'ü idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 9 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Bu kişilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmale maruz kaldığı belirtiliyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkıma uğradı.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde hava saldırıları, ateş açma ve yıkım saldırılarını sürdürüyor.

İsrail şu ana kadar Gazze şeridinin yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmiş durumda ve Filistinlileri yüzde 30'u aşmayan dar bir alana sıkıştırmış bulunuyor.