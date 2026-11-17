Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Cezaevleri İdaresinin Filistinli esirleri sık sık farklı hapishanelere naklederek bu uygulamayı işkence ve kötü muamele aracı olarak kullandığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlerin hapishaneler arasındaki transferlerinin idari bir uygulamadan ibaret olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli esirlerin işkence ve kötü muamele amacıyla sık sık farklı cezaevlerine nakledildiği, nakil sırasında araçlarda darbedilerek işkenceye maruz bırakıldıkları ve ayrıca işkence uygulanan yerlere götürüldükleri kaydedildi.

Esirlerin nakil sırasında fiziksel saldırıların yanı sıra hakaretler ve aşağılamalara maruz kaldıkları aktarılan açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri devam eden bu uygulamaların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı ifade edildi.

Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerindeki 20 Filistinli esirin tek kişilik hücrelerde tutuldukları bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi ve Hasan Selame'nin de aralarında bulunduğu Filistinli esirler, uzun süreli tecrit, darp, baskı, aç bırakılma ve tıbbi tedaviden mahrum bırakılma gibi uygulamalara maruz kalıyor. Bazı esirlere ise doğrudan plastik mermiyle ateş ediliyor."

Yıpranmış ve bakımsız bırakılan nakil araçlarıyla transferleri gerçekleşen Filistinli esirlerin yaralanmalara maruz kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, "Hasta ve yaşlı esirlerin nakil sırasında yaşadığı acılar daha da ağırlaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde halihazırda 90'ı kadın olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli esirin tutulduğu belirtilmişti.