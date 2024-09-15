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Filistin için hayalindeki mücadeleye gitti

Filistin için hayalindeki mücadeleye gitti

Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledildi. Arkadaşının sözleri dikkat çekti.

15.09.2024 16:17
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin arkadaşı Büşra Demirkol, Eygi'ye Filistin'e gitmesinin tehlikelerini anlattığında "Biliyorum ama ölürsem de ölürüm" dediğini söyledi.

Taziye ziyareti için ABD'den Aydın'ın Didim ilçesindeki Eygi'nin baba evine gelen Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin Washington Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olduğunu, Eygi ile de orada tanıştıklarını söyledi.

Demirkol, Washington Üniversitesi'ndeki İsrail karşıtı protestolarda Ayşenur'un çok aktif olduğunu aktararak, "Her gün oradaydı. Sabahlara kadar oradaydı. Her toplantıdaydı. Çok pırıl pırıldı, insan canlısıydı. Her şeye çok duyarlıydı. Babasının da söylediği gibi doğadan insana, kültürlere, dillere... Daha 18 yaşındayken Amerika'daki yerlilerin haklarını savunmak için bir eylemde üç kere plastik mermiyle vurulmuşluğu var." dedi.

Eygi'yle Batı Şeria'ya gitmeden önce İstanbul'da görüştüklerini ifade eden Demirkol, şunları kaydetti:

"Onu tanımak bir şeref. O zaman da zaten konuşuyorduk, gitmek istiyordu, hangi organizasyonla gideceğini düşünüyordu, tam karar verememişti. Sonra ben İstanbul'dayken aradı 'ben karar verdim' dedi. Onun aktivizmine, idealizmine, her şeye çok saygı duyarak hatırlatmıştım 'Ayşe biliyorsun, bu çok ciddi bir şey' dedim ve bunu bilerek gitti. 'Biliyorum ama ölürsem de ölürüm' dedi."

Demirkol, Eygi'nin son okuduğu kitabın Cezayir direnişi üzerine olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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