Filistin Kızılayı, El Halil'de Filistinlinin öldürülüp cenazesinin alıkonulduğunu belirtti

Filistin Kızılayı, El Halil'de Filistinlinin öldürülüp cenazesinin alıkonulduğunu belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Kızılayının açıklamasına göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Nebi Yunus Kavşağı'nda 32 yaşındaki Filistinliye ateş açtı. Filistinli hayatını kaybetti ve askerler cenazesini alıkoydu.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 1 Filistinliyi öldürdüğü ve cenazesini alıkoyduğu belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, askerler, El Halil'deki Nebi Yunus Kavşağı'nda 32 yaşındaki Şadi Ahmed İbrahim Acarime isimli Filistinliye ateş açtı.
Askerler, hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesini alıkoydu.
Kaynak: AA
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