Filistin Konvoyu Adana'dan Yola Çıktı - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Adana'dan Yola Çıktı

Filistin Konvoyu Adana\'dan Yola Çıktı
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Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Adana'da uğurlandı ve Kahramanmaraş'a hareket etti.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Adana'dan ayrıldı.

Vatandaşlar, sabah namazını kılmak ve konvoyda yer alan 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivisti uğurlamak amacıyla Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Namazlarını eda edip Filistin'de ve tüm dünyada hayatını kaybeden mazlumlar için dua okuyan vatandaşlar, geceyi Sarıçam ilçesindeki Kut'ül Amare Erkek Öğrenci Yurdu'nda geçiren aktivistlerle bir araya geldi.

Yurdun bahçesindeki hazırlıkların ardından "Filistin Konvoyu", Kahramanmaraş'a doğru uğurlandı.

Konvoyun daha sonra Gaziantep'e hareket edeceği bildirildi.

Öte yandan Sabancı Merkez Camisi'nin mahyasında "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Uluslararası, Srebrenitsa, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Adana'dan Yola Çıktı - Son Dakika

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