Filistinli Gruplardan Abbas'a Toplantı Talebi

Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, ulusal diyaloğu başlatmak ve kapsamlı seçimler düzenlemek için grupların genel sekreterlerinin katılacağı bir toplantı düzenlemesini talep etti.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Ulusal Girişimi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'tan konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Abbas'ın, ulusal bir diyalog başlatmak, kapsamlı seçimler düzenlemek ve mevcut zorluklarla mücadelede ortak bir strateji belirlemek için Filistinli grupların genel sekreterlerini toplantıya çağırmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ulusal birlik ve siyasi ortaklığın, İsrail'in Filistin davasını tasfiye planları ve soykırımla mücadelede tek seçenek olduğu vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2027 yılında yapılması planlanan başkanlık ve yasama seçimleri öncesinde genel seçim yasasında değişiklik öngören kararnameyi 14 Haziran'da onaylamıştı.

Filistin'de son yasama seçimleri 2006 yılında yapılmış, meclisin çalışmaları ise 2007'deki Filistin iç bölünmesinin ardından fiilen durmuştu.

Filistin'de 2007'den bu yana devam eden siyasi ve coğrafi bölünme nedeniyle Gazze Şeridi'ni Hamas yönetirken, işgal altındaki Batı Şeria'nın idaresi Filistin Devlet Başkanı Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin kurduğu hükümet tarafından yürütülüyor.

Filistinli gruplar arasındaki ayrılık sürerken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı ağır insani ve siyasi sonuçlar da Filistin siyasetinin temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.