Filistinli Hristiyan Kadın Serbest Bırakıldı

15.05.2026 17:42
8 ay idari tutukluluk sonrası Liyan Nasır, İsrail hapishanesinden kurtulup annesine koştu.

İsrail hapishanelerinde 8 ay idari tutuklu olarak kalan Batı Şeria'nın Birzeyt bölgesi sakinlerinden Filistinli Hristiyan kadın Liyan Nasır serbest bırakıldı.

İsrail hapishanelerinde yargılanmadan tutulan yüzlerce Filistinlilerden biri olan 25 yaşındaki Nasır'ın, hapishaneden çıktıktan sonra ayağındaki terlikleri atarak annesine doğru koştuğunu içeren görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasında Filistinli Hristiyan genç kadının, Ekim 2025'ten beri Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'nde tutulduğuna işaret edildi.

Bunun Nasır hakkındaki 3. tutukluluk süreci olduğunu belirtilen açıklamada, Filistinli genç kadının serbest kaldığı önceki sürecin ise Aralık 2024 tarihi olduğu ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın sayısının 90'a yükseldiğini, bunların arasında 2 kız çocuğu; üç aylık bir hamile, 25 idari tutuklu, 3 gazeteci, 2 kanser hastasının bulunduğunu duyurmuştu.

Kadın tutukluların aç bırakılma, tıbbi ihmal ve kötü muamele gibi ağır gözaltı ve tutukluluk koşullarıyla karşı karşıya olduğu, bunun yanı sıra tecrit ve çıplak arama gibi saldırılara maruz kaldığı da aktarılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
