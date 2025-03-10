Filiz Ceritoğlu Sengel: Kadınların Siyasetteki Rolü Büyüyor

(İZMİR) - Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi'ni ziyaret eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, partisinindeki Cumhurbaşkanlığı ön seçim sürecine değinerek 23 Mart'ta yapılacak ön seçimin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta ve ülke genelinde AKP'nin dayattığı tek adaylı seçim anlayışına karşı, güçlü bir katılım sağlayarak partimizin birlik içinde olduğunu herkese göstermek zorundayız" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberinde CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, parti yönetimi, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi'nin Meryem Ana Evi otopark direnişine verdiği destek için dernek yönetimine teşekkür etti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Meryem Ana serüveninde gerçekten bize çok destek oldunuz, teşekkür ediyorum. Keşke sonuç bambaşka şekilde olsaydı Efes Selçuk için. Ama Hükümet değiştikten sonra, Bakanlıklar bize geçtiğinde, verilen sözlerin yerine getirilmesi için bir zorunluluk doğacak. Bu nedenle yüksek sesle dile getirdiğimiz gibi bir şey değişecek, her şey değişecek. Bu Efes Selçuk için de aynı şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

Kadınların siyasetteki rolüne vurgu yapan Sengel, Efes Selçuk'ta kadınların her zaman güçlü durduğunu belirterek, "Kadınlar, yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de en güçlü yerdeler. Efes Selçuk'ta siyaseti kadınlar yönetir. Tüm sivil toplum örgütlerinde de bu böyledir" dedi. Sengel, "Bugün sen, yarın ben ama bir gün hep birlikte olacağız. Birlikte hareket ettiğimiz sürece başarıya ulaşacağız. Kendi içimizde dayanışmayı güçlendirerek, önümüzdeki seçimlere daha güçlü hazırlanacağız" dedi.

"CHP'li belediyeleri bitirme hedefinde olanlara karşı birleşmeliyiz"

Aynı zamanda parti içindeki dayanışmanın ve birlikteliğin önemine değinen Sengel, iç çekişmelerin bir kenara bırakılarak CHP'li belediyelere yönelik olası müdahalelere karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Sengel, "Kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını büyüteceğimiz, büyütmek zorunda olduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Bizim şu an birbirimizle dayanışma içinde olmaktan, omuz omuza durmaktan ve küskünlükler varsa onları ortadan kaldırmaktan başka şansımız yok. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bitirme hedefinde olanlara karşı birleşmeliyiz" diye konuştu.

"Partimizin birlik içinde olduğunu herkese göstermek zorundayız"

Ön seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sengel, 23 Mart'ta yapılacak ön seçimin çok önemli olduğunu söyledi. Sengel, "Efes Selçuk'ta ve ülke genelinde AKP'nin dayattığı tek adaylı seçim anlayışına karşı, güçlü bir katılım sağlayarak partimizin birlik içinde olduğunu herkese göstermek zorundayız" diye konuştu.

"Kadınların gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

Alevi Kültür Derneği Selçuk Şubesinin yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini ileten İlçe Başkanı Onbaşıoğlu, gençlerin ve kadınların siyasette daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Onbaşıoğlu, "Genç arkadaşlarımızın partide daha aktif olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde olası bir erken seçim var ve gençlerin enerjisine, kadınların gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizlerin de parti içinde tecrübelerinize ihtiyacımız var" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi Başkanı Yaşar Aydın, yapılan bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; dayanışma içinde hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.