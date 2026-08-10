Filyos\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde dün denize girip kaybolan Suriye uyruklu Muhammet Şemali'yi (16) arama çalışmaları, 2'nci gününde 36 personelle sürüyor.

Olay, dün 16.30 sıralarında Çaycuma ilçesi Filyos beldesi sahilinde meydana geldi. Ankara'dan tur ile bölgeye gelen ailelerden Suriyeli Muhammet Şemali, serinlemek için denize girdi. Dalgalar nedeniyle gözden kaybolan Muhammet Şemali'yi kurtarmak için kuzeni A.Ş. de suya girdi. Bu esnada ihbarla bölgeye sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren A.Ş., sahildekiler tarafından karaya çıkarılıp ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KARADAN VE DENİZDEN ÇALIŞMA

A.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gece boyu Filyos sahilindeki arama çalışmaları devam etti. AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma, deniz polisi ve sahil güvenliğin sürdürdüğü aramalarda 3 bot, 2 dron ile 36 personel görev yapıyor. Şemali'yi arama çalışmaları, 2'nci gününde karadan ve denizden sürüyor.

Arama çalışmalarına gönüllü destek veren Doğukan Bayrak, "Dün akşam kaybolan vatandaş için jandarma arama kurtarma timi, 17.00'den beri aramalarını yapıyor. Polis, AFAD geldi. Dün geceden beri biz de vatandaş olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım bulunur" dedi.