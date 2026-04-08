Finans Analisti İslam Memiş'ten Altın ve Emtia Piyasalarına İlişkin Değerlendirmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finans Analisti İslam Memiş'ten Altın ve Emtia Piyasalarına İlişkin Değerlendirmeler

08.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlere dikkat çekerek, ateşkes haberinin piyasaları etkilediğini ve önümüzdeki 15 günün kritik olduğunu vurguladı.

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve emtia piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Sabah saatlerinde gram altının 7.000 lira sınırını aştığını belirten Memiş, piyasalarda sert hareketler yaşandığını ifade etti. Gram altın 7.030 lira seviyesindeyken, ons altın 250 dolarlık yükseliş gerçekleştirdi. Brent petrolde ise yüzde 10 düşüş görüldü. Şu anda gram altın 6.924 lira, ons altın ise 4.804 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Memiş, beklenen kırılımın gerçekleştiğini vurgulayarak, ateşkes haberinin piyasaları etkilediğini söyledi. Dolar endeksi ve petrol fiyatlarında düşüşler, altın ve diğer metallerde yükselişler yaşandı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devamı için ateşkesin sahada uygulanmasının kritik olduğunu belirten Memiş, 15 günlük sürece dikkat çekti. Ons altın için 4.900 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, 5.100 dolar hedefine yükselişler devam edebilir.

Gram altın tarafında, ons altının 4.900 doları aşması durumunda 7.000 lira üzerinde kalıcılık görülebileceğini ve 7.000-7.500 lira aralığına yükselişlerin mümkün olduğunu ifade etti. Ancak ateşkesin geçerli olmaması halinde baskılanmanın devam edebileceğini vurgulayarak, önümüzdeki 15 günün riskli olduğunu söyledi. Yatırımcılara, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini önerdi ve yıl sonu hedeflerini ons altında 5.880-6.000 dolar, gram altında ise 10.000 lira olarak koruduklarını belirtti. Temmuz ayında gram altında 8.000 lira seviyesini beklemeye devam ettiklerini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İslam Memiş, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finans Analisti İslam Memiş'ten Altın ve Emtia Piyasalarına İlişkin Değerlendirmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:32:45. #7.12#
SON DAKİKA: Finans Analisti İslam Memiş'ten Altın ve Emtia Piyasalarına İlişkin Değerlendirmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.