Finans Analisti İslam Memiş'ten Altın ve Emtia Piyasalarına İlişkin Değerlendirmeler

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve emtia piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Sabah saatlerinde gram altının 7.000 lira sınırını aştığını belirten Memiş, piyasalarda sert hareketler yaşandığını ifade etti. Gram altın 7.030 lira seviyesindeyken, ons altın 250 dolarlık yükseliş gerçekleştirdi. Brent petrolde ise yüzde 10 düşüş görüldü. Şu anda gram altın 6.924 lira, ons altın ise 4.804 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Memiş, beklenen kırılımın gerçekleştiğini vurgulayarak, ateşkes haberinin piyasaları etkilediğini söyledi. Dolar endeksi ve petrol fiyatlarında düşüşler, altın ve diğer metallerde yükselişler yaşandı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devamı için ateşkesin sahada uygulanmasının kritik olduğunu belirten Memiş, 15 günlük sürece dikkat çekti. Ons altın için 4.900 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, 5.100 dolar hedefine yükselişler devam edebilir.

Gram altın tarafında, ons altının 4.900 doları aşması durumunda 7.000 lira üzerinde kalıcılık görülebileceğini ve 7.000-7.500 lira aralığına yükselişlerin mümkün olduğunu ifade etti. Ancak ateşkesin geçerli olmaması halinde baskılanmanın devam edebileceğini vurgulayarak, önümüzdeki 15 günün riskli olduğunu söyledi. Yatırımcılara, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini önerdi ve yıl sonu hedeflerini ons altında 5.880-6.000 dolar, gram altında ise 10.000 lira olarak koruduklarını belirtti. Temmuz ayında gram altında 8.000 lira seviyesini beklemeye devam ettiklerini ekledi.