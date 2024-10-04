Fındık için Yeni Portatif Patoz Geliştiriliyor

Güncel

Giresun ve Hitit üniversitelerinin başlattığı ortak projeyle fındık tarımında kullanılmak üzere Doğu Karadeniz coğrafyasına uygun, portatif patoz (Olgunlaşmış buğday, nohut, fındık gibi ürünlerin tanelerini mekanik yöntemlerle sap veya kabuğundan ayrıştıran harman makinesi) geliştirilmesi hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) projesi kapsamında fındık alanında ihtisaslaşan Giresun Üniversitesi ile makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, 3 ay önce ortak çalışma başlattı.

Gelecek yıl tamamlanması planlanan projede Doğu Karadeniz coğrafyasına uygun, portatif ve daha kullanışlı, fındıkların yeşil dış kabuğundan ayıklanması sürecinde ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlayacak patoz makinesi geliştirilecek.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, yörede fındıkta makineli tarımın gelişimine yönelik projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Fındık tarımında patoz evresinde ciddi sorunlarla karşılaşıldığına işaret eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Patozların standardının olması lazım. Piyasada çeşitli ebatlarda çok sayıda patoz var, hepsi aynı özellikleri taşımıyor. Dolayısıyla fındığı patoza verdiğinizde bazı sorunlar oluyor. Örneğin içi boş fındıklar sağlam ürünlerin içerisine karışabiliyor. Çekim gücü çok yüksek patozlar, dış kabukta hasarlara, çiziklere neden oluyor. Meyve boyutlarına göre de ayarlama yapılmadığı için fındığın kusurlu oluşmasına yol açıyor."

Turan, yaklaşık 3 ay önce hem sorunların çözümü hem de yöre coğrafyasına uygun patoz üretimi için çalışma başlattıklarını belirterek," Piyasadaki farklı patozları inceledik. Hem yaş hem de kurutulmuş fındık üzerinde denemeler yaptık. Planladığımız makinenin nasıl olması gerektiğini belirledik." dedi.

Çalışmayı Hitit Üniversitesiyle ortak yürüttüklerini aktaran Turan, "Kendileriyle görüşme yaptık. Bizim kullandığımız patozlardaki eksiklikleri kendilerine ilettik. Onlar da bizim taleplerimize yönelik çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

"Çalışmayı 2025 yılı içerisinde tamamlamayı arzu ediyoruz"

Turan, önlerindeki süreçte bir prototip oluşturacaklarını, çalışmayı 2025 yılı içerisinde çalışmayı tamamlamayı arzu ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Piyasadaki patozlar büyük boyutlu. Bu durum sorunlara yol açıyor. Küçük aile tipi patoz geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu makineler en yüksek alanlara kadar kolay ulaşabilme, rahat hareket etme kabiliyetine sahip olacak. Fındığın patoz sürecinde ortaya çıkan sorunlara da çözüm üretmeyi arzuluyoruz. Fındığı çizmeyen, kırmayan, fındığın parlaklığına, içine zarar veremeyen, boş veya kusurlu fındıkları sağlam içerisine karıştırmayan, fındığın büyüklüğüne göre ayıklama işini yapabilecek patoz üretmeyi hedefliyoruz. Süreç sonunda çiftçilerimizin kullanıma sunmayı amaçlıyoruz."