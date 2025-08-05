ÖLENLERDEN 2'SİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin Zeliha Yılmaz ile İbrahim Erol (12) olduğu belirlendi. Diğerlerinin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor.
Kazada yaralanan hepsi akraba Nesrin, Ayşegül, İsmail, Fatma, Delle, Abdulbaki, Hediye, Musa, Büşra, Ayşe, Fatma, İbrahim, Ahmet, Abdulbaki ve Musa Yılmaz ile sürücü Abdurrahman Yeşil ve Ayşe Alpaya'nın kent merkezindeki hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Fındık İşçileri Kazasında İki Ölü Belirlendi - Son Dakika
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