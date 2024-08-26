Fındık Üreticileri İmece Usulü Hasat Yapıyor - Son Dakika
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Fındık Üreticileri İmece Usulü Hasat Yapıyor

Fındık Üreticileri İmece Usulü Hasat Yapıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık üreticileri, maliyetten tasarruf etmek amacıyla imece usulü hasat yapıyor. Üreticiler, birbirlerine yardımcı olarak fındıkları ücretsiz topluyor.

26.08.2024 09:59
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DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde fındık üreticileri, maliyetten tasarruf etmek amacıyla imece usulü hasat yapıyor. Fındık üreticisi Yusuf Kalyoncu, "Bu seneki işçi maliyetlerinin yüksek olması, imece usulü çalışma sistemini geri getirdi. Birbirimizle yardımlaşıyoruz. Sabah gruplar halinde işi acil olan üreticilerimizin fındıklarını ücretsiz topluyoruz, karşılığında para değil, aynı hizmeti alıyoruz" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonunda kabuklu fındığın alım fiyatını, 'levant kalite' için kilogram başına 130 TL olarak açıkladı. Fındık üreticileri, açıklanan alım fiyatı sonrası hasada başladı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık üreticileri, maliyeti düşürmek için imece usulü çalışmaya başladı. Organize olan fındık üreticileri, imece usulü ile işçi çalıştırarak bahçelerindeki fındıkları sırayla toplatıyor.

Bu yıl işçi maliyetlerinin çok fazla olduğunu belirten üretici Yusuf Kalyoncu, "Gurbette yaşayan vatandaşlarımız var. Kısa sürede fındığını toplatması gerekiyor. Bu seneki işçi maliyetlerinin yüksek olması imece usulü çalışma sistemini geri getirdi. Birbirimizle yardımlaşıyoruz. Sabah gruplar halinde işi acil olan üreticilerimizin fındıklarını ücretsiz topluyoruz, karşılığında para değil, aynı hizmeti alıyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımız kendi içinde yardımlaşma bilinci oluşuyor, vakit yardımlaşma vakti, zaman birbirimize destek olma zamanı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fındık Üreticileri İmece Usulü Hasat Yapıyor - Son Dakika

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