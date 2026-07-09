Finike'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Finike'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

09.07.2026 15:03
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Finike'de otomobilin taşa çarpması sonucu 16 yaşındaki R.I. hafif yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin taşa çarpması sonucu 1 kişi kişi yaralandı.

M.D'nin kullandığı 07 BER 13 plakalı otomobil, Finike-Elmalı kara yolunda yol kenarındaki taşa çarptı.

Kazada, araçta bulunan 16 yaşındaki R.I. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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