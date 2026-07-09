Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin taşa çarpması sonucu 1 kişi kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı 07 BER 13 plakalı otomobil, Finike-Elmalı kara yolunda yol kenarındaki taşa çarptı.
Kazada, araçta bulunan 16 yaşındaki R.I. hafif şekilde yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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