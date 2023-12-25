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Antalya Finike Toptancı Hali Yeni Sezonu Törenle Açıldı - Son Dakika
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Antalya Finike Toptancı Hali Yeni Sezonu Törenle Açıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Finike ilçesindeki toptancı halin yeni sezonunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, üreticilere hayırlı bir sezon diledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise tarımın gelişmesi ve çiftçilerin desteklenmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ise Finike'nin tarım alanında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Antalya Finike Toptancı Hali Yeni Sezonu Törenle Açıldı
25.12.2023 - 17:14,
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Antalya'nın Finike ilçesinde toptancı hali, yeni sezonu törenle açıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, halde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını hatırlatarak, şehitlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını temenni eden Şahin, Türkiye'nin ikinci yüzyılında çok daha katma değerli çok daha verimli bir tarımın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de planlı ve sürdürülebilir bir tarım için bıkmadan, yorulmadan, üreticilerle işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti.

Belediyenin tüm imkanlarını çiftçiler için seferber ettiklerini aktaran Böcek, her ilçedeki üreticilere çeşitli konularda hibe desteğinde bulunduklarını kaydetti. Böcek, tarımın daha da gelişmesi, çiftçilerin emeğinin hakkını alabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de Antalya denilince akla daima turizm ve tarım geldiğini ifade etti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de Finike'nin Antalya tarımında önemli rol oynadığını belirtti. Finike'de yetişen portakalların hem yurt dışına hem de yurt içine gönderildiğini aktaran Geyikçi, ilçenin sebze ve meyve tedarik zincirinde de lokomotif görev üstlendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yeni sezonun bereketli geçmesi için dua edildi.

Kaynak: AA
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