Finlandiya, Katakle Tüberi'ni Benin'e İade Edecek

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HELSİNKİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya Ulusal Müzesi, Benin'e ait törensel bir kraliyet taburesi olan "katakle"yi Benin Cumhuriyeti'ne iade edeceğini duyurdu.

Ulusal Müze Genel Müdürü Elina Anttila pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, bu iadenin önemini vurgulayarak tarihi açıdan oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

1939 yılından beri Ulusal Müze koleksiyonunda bulunan taburenin, istikrar ve gücü simgeleyen bir tören eşyası olarak kullanıldığı belirtildi.