Finlandiya, Rus Büyükelçi'yi Casusluk Nedeniyle Çağırdı

Finlandiya, Avrupa ülkelerinde casusluk amacıyla siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Valtonen, ülkesinin Rusya'nın zararlı siber faaliyetlerini kınadığını belirterek, "Bugün Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım." ifadelerine yer verdi.
Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yılı geride bırakırken, Avrupalı ülkeler savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini ileri sürüyor.
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