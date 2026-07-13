Finlandiya, Rus Büyükelçi'yi Casusluk Nedeniyle Çağırdı - Son Dakika
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Finlandiya, Rus Büyükelçi'yi Casusluk Nedeniyle Çağırdı

13.07.2026 16:49
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Finlandiya, Rusya'nın siber saldırılarına tepki olarak Büyükelçi Kuznetsov'u Dışişleri'ne çağırdı.

Finlandiya, Avrupa ülkelerinde casusluk amacıyla siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Valtonen, ülkesinin Rusya'nın zararlı siber faaliyetlerini kınadığını belirterek, "Bugün Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım." ifadelerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yılı geride bırakırken, Avrupalı ülkeler savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini ileri sürüyor.

Kaynak: AA

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