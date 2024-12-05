Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firari H.U. (48) Özyurt Mahallesinde yakalandı.
H.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari 23 Yıl Hapis Cezalı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?