Firari Eski Hakim Yakalandı

Kastamonu'da FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü eski hakim yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilen hakim Y.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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