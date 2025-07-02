Firari Hükümlü Alaçam\'da Yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Ş.A'yı (63) Kızlan Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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