Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.S'nin (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?