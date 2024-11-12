Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan bir yıldır aranan ve hakkında 11 ayrı dosyadan kesinleşmiş toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü K.B'yi (29), Emirefendi Mahallesi'nde sokakta yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.