Firari Hükümlü Eyyübiye'de Yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl, 4 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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