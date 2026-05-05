Firari Hükümlü Gardırop İçinde Yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde gardırop içinde yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada M.G.'nin (27) izine ulaştı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, evin çevresinde önlem aldı. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, yaptığı aramada M.G.'yi gardırop içerisinde saklanırken yakaladı.

Şüphelinin 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından 11 ayrı dosyadan toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Evde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu hap, 2 maksat dışı bıçak ve 1 teleskopik cop ele geçirildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü M.G., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.