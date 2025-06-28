Firari Hükümlü İlkadım'da Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (23) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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