Firari Hükümlü İnşaatta Yakalandı
Aydın'da gözaltına alınırken kelepçeyle kaçmaya çalışan hükümlü, inşaatta yakalandı. Bekçi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alınırken tek bileğine takılan kelepçeyle kaçmaya çalışan firari hükümlü kovalamaca sonucu inşaatta yakalandı.
Firari hükümlü H.A'nın bulunduğu yönünde bilgi alınan Yenicami Mahallesi'ne bekçiler ve polis ekipleri sevk edildi.
Kelepçe takıldığı sırada polise mukavemet gösteren hükümlü kolundaki kelepçeyle kaçmaya başladı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içinde kaçan firari hükümlüyü bir inşaatta saklanırken yakaladı.
Kovalamaca sırasında düşerek yaralanan bekçi R.Y. ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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