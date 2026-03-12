Firari Hükümlü, Jandarma Tarafından Yakalandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, karla kaplı arazide kaçmaya çalışırken, kar motoruyla takip eden jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayınca karla kaplı arazide kaçmaya çalışan hükümlü, kar motoruyla takip eden jandarma ekibi tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.