Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Karaköprü'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?