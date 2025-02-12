Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'yi (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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