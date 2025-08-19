Kayseri'de "hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından hakkında 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 6 ay süren saha çalışmaları sonucu hakkında "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplam 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan K.H. (29) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?