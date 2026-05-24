Firari Hükümlü Kayseri\'de Yakalandı

KAYSERİ'de 'hırsızlık', 'tehdit', 'mala zarar verme' suçundan hakkında kesinleşmiş 77 yıl 10 ay hapisle aranan firari Ş.Y. (21), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 77 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Ş.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
