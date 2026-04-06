Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "dolandırıcılık" ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 87 bin 100 lira idari para cezası bulunan U.K'yi (39) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.