Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 9 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten yaralama", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'yi (27) kentte yakaladı.

Hükümlü, gerekli işlemlerin yapılması için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.