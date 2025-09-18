Firari Hükümlü Mehmet Ü. Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Firari Hükümlü Mehmet Ü. Yakalandı

Firari Hükümlü Mehmet Ü. Yakalandı
18.09.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Mehmet Ü., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İSTANBUL'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mehmet Ü., Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş şube müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hükümlü firari kişileri yakalamak için yapılan çalışmalarda 2015 yılından beri firari olarak aranan Mehmet Ü.'nün Sultanbeyli'de saklandığını belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada adresini tespit ettikleri Mehmet Ü.'yü gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mehmet Ü.'nün 2014 yılında Van ilinde meydana gelen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve 16 Eylül 2015 tarihinden bu yana arandığı belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Mehmet Ü. Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:42:25. #7.12#
SON DAKİKA: Firari Hükümlü Mehmet Ü. Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.