Firari Hükümlü Mehmet Ü. Yakalandı

İSTANBUL'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mehmet Ü., Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş şube müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hükümlü firari kişileri yakalamak için yapılan çalışmalarda 2015 yılından beri firari olarak aranan Mehmet Ü.'nün Sultanbeyli'de saklandığını belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada adresini tespit ettikleri Mehmet Ü.'yü gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mehmet Ü.'nün 2014 yılında Van ilinde meydana gelen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve 16 Eylül 2015 tarihinden bu yana arandığı belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.