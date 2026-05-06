Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan C.U'nun Salihli Devlet Hastanesinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
