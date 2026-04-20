Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 20 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yunus timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 20 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A.'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
