Firari Hükümlü Samsun\'da Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hakkında 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "göçmen kaçakçılığı" ve "kasten öldürme" suçlarından hakkında 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
